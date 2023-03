Cristiano Ronaldo, Georgina furiosa: “Hanno picchiato mio figlio” (Di venerdì 24 marzo 2023) Fra critiche e rischi di finire nel dimenticatoio, continua l’avventura in Arabia di Cristiano Ronaldo. Accasatosi all’Al Nassr nell’immediato post-mondiale, il fenomeno portoghese ha fin qui messo a referto 9 gol in terra araba. Cristiano Ronaldo Nonostante la scelta discutibile di lasciare l’Europa, CR7 pare aver ritrovato se stesso, scacciando i periodi bui di Manchester e tornando a segnare anche in maglia Nazionale (doppietta nel 4-0 rifilato dal suo Portogallo al Liechtestein). Neanche dalla vita di campioni di questo calibro sono però esenti notizie shockanti e disavventure private, come dimostrano le ultime news in merito ad uno dei figli del 7 più famoso al mondo. Terribile notizia per Cristiano Ronaldo, uno dei suoi figli è vittima di bullismo Ha davvero del ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 marzo 2023) Fra critiche e rischi di finire nel dimenticatoio, continua l’avventura in Arabia di. Accasatosi all’Al Nassr nell’immediato post-mondiale, il fenomeno portoghese ha fin qui messo a referto 9 gol in terra araba.Nonostante la scelta discutibile di lasciare l’Europa, CR7 pare aver ritrovato se stesso, scacciando i periodi bui di Manchester e tornando a segnare anche in maglia Nazionale (doppietta nel 4-0 rifilato dal suo Portogallo al Liechtestein). Neanche dalla vita di campioni di questo calibro sono però esenti notizie shockanti e disavventure private, come dimostrano le ultime news in merito ad uno dei figli del 7 più famoso al mondo. Terribile notizia per, uno dei suoi figli è vittima di bullismo Ha davvero del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeamCRonaldo : Most international goals: ?? Cristiano Ronaldo ???? - 120 ?? ?? Ali Daei ???? - 109 ?? ?? Cristiano Ronaldo ???? in competi… - capuanogio : I pm di Torino hanno trovato un gruppo WhatsApp tra i dirigenti della #Juventus e nei dialoghi l'annuncio che… - GoalItalia : Gli ultimi atti dell'inchiesta Prisma: secondo quanto emerso da una chat WhatsApp, Ronaldo avrebbe firmato la famos… - GedsonAhmed : RT @ws7edits: ???????? • Cristiano Ronaldo - KhadimBadiane15 : RT @_Nassimhmd: Cristiano Ronaldo vs Espagne 2018 ?????? -