Crisi economica e migranti: così è scoppiata la bomba tunisina (Di venerdì 24 marzo 2023) Nell'ultimo Consiglio europeo l'immigrazione ha rappresentato uno dei temi principali affrontati. E questa volta non si è parlato solo della situazione in Libia o della rotta balcanica. Ad emergere è stata anche l'emergenza economico-sociale prossima a far implodere la Tunisia. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha spiegato ai colleghi del Vecchio Continente che senza InsideOver.

