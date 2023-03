Crisi bancarie: niente paura, ecco perché (per ora) l’Eurozona e l’Italia non rischiano il contagio (Di venerdì 24 marzo 2023) Riccardo De Lisa, lei è professore ordinario di Banking & Finance all’Università di Cagliari ed è un esperto internazionale dei sistemi di garanzia dei depositi: che cos’è il FITD?«Il Fondo interbancario di tutela depositi è l’organismo che tutela i depositanti delle banche italiane (le Banche di Credito Cooperativo hanno il loro sistema di garanzia), sino a una determinata cifra. A legislazione corrente, tutti i depositi bancari sono protetti fino a 100mila euro. Nel caso in cui la banca dovesse fallire i depositanti sarebbero tutelati fino a tale importo e non avrebbero nulla da temere». Fino a 100mila euro, però. Ma se si ha in banca qualcosa in più?«Si tratta già di un livello molto alto. Consideri che la protezione è “per banca e per depositante”!», Cosa vuol dire?«Che se noi avessimo presso una banca un conto cointestato con un’altra persona per 200mila euro, poiché il conto ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Riccardo De Lisa, lei è professore ordinario di Banking & Finance all’Università di Cagliari ed è un esperto internazionale dei sistemi di garanzia dei depositi: che cos’è il FITD?«Il Fondo interbancario di tutela depositi è l’organismo che tutela i depositanti delle banche italiane (le Banche di Credito Cooperativo hanno il loro sistema di garanzia), sino a una determinata cifra. A legislazione corrente, tutti i depositi bancari sono protetti fino a 100mila euro. Nel caso in cui la banca dovesse fallire i depositanti sarebbero tutelati fino a tale importo e non avrebbero nulla da temere». Fino a 100mila euro, però. Ma se si ha in banca qualcosa in più?«Si tratta già di un livello molto alto. Consideri che la protezione è “per banca e per depositante”!», Cosa vuol dire?«Che se noi avessimo presso una banca un conto cointestato con un’altra persona per 200mila euro, poiché il conto ...

