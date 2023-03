Cresce l'occupazione femminile ma i posti stabili restano un miraggio (Di venerdì 24 marzo 2023) Dalla fine del 2021 l'occupazione femminile è cresciuta fino a raggiungere livelli storicamente elevati. Negli ultimi due anni le donne hanno però occupato solo un terzo dei posti a tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Dalla fine del 2021 l'è cresciuta fino a raggiungere livelli storicamente elevati. Negli ultimi due anni le donne hanno però occupato solo un terzo deia tempo ...

