Cozzoli Sport e Salute | «Spalletti è un maestro di vita e di sport e in campo e fuori dal campo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 marzo 2023) Questa mattina l’allenatore del Napoli, Luciano, ha ricevuto il Premio Bearzot presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. Il riconoscimento, alla sua 12esima edizione, è organizzato dall’Unioneiva Acli con il patrocinio della Figc. Alla cerimonia di consegna era presente anche il presidente di, Vito, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. «è stato premiato per quello che sta facendo non soltanto per il calcio, ma perché è undie die indal. Mi riferisco al suo rapporto coi giovani. Chi ...