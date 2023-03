Covid, Oms: "Boom di contagi in India con variante Arturo" (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo, ma con una netta ripresa dei contagi tra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca il Boom dell'India: il Paese alle prese con... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dei casi e dei morti disegnalati nel mondo, ma con una netta ripresa deitra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca ildell': il Paese alle prese con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Lasciarsi alle spalle il Covid? L’Oms ci pensa, ma le virostar si ribellano. E inventano minacce inesistenti. «Le S… - rtl1025 : ?? Il #Covid è sul punto di diventare come un'influenza stagionale: lo afferma l'#Oms. - tnRIhrOINUZoB36 : Il Covid 19 esiste perche' esiste la OMS ...semplice ! ...tanti caxxi e palle per Anni ....per Nulla ! ...complimen… - chil_q : RT @LadyAfro17: 23 marzo, Italia LO AMMETTONO I SUOI STESSI MEMBRI CHE IL CTS HA AGITO COME UN'ASSOCIAZIONE MAFIOSA Sanità criminale..… - ParideZavoli : @madforfree @LaVeritaWeb Quello che più mi spaventa (a parte i costi) è aver legato le forniture alla dichiarazione… -