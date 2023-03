Covid | il Cts è una mafia Il livello è sconcertante Le chat tra Rezza e Brusaferro svelano l' impreparazione

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'emergenza Coronavirus adesso sembra essere definitivamente alle spalle, ma dall'inchiesta della Procura di Bergamo emerge la reale situazione durante l'esplosione della pandemia. Letra due delle massime figure asanitario del Paese fanno capire - si legge su La Verità - quanto in realtà tra scienziati non ci fosse accordo su nulla e addirittura all'interno del Cts, il gruppo che prendeva tutte le decisioni, c'era una sorta di lotta tra bande rivali. Una sigla che abbiamo letto e riletto mille volte, nei giorni più drammatici della pandemia: Cts, ovvero Comitato tecnico-scientifico. Una squadra di esperti scelta dal governo e che avrebbe dovuto affiancare i nostri politici in un momento di grave difficoltà, aiutandoli a prendere le decisioni migliori. Tra le carte dell’indagine, ecco saltar fuori una dichiarazione durissima del direttore ...