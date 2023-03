Covid, 22.256 nuovi positivi e 183 decessi in una settimana (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 17 e il 23 marzo in Italia, si sono registrati 22.256 nuovi casi positivi con una diminuzione del 6,2% rispetto alla settimana precedente, quando furono 23.730. E' quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal Ministero della Salute. Sono 183 i deceduti, con una variazione di -13,7% rispetto alla settimana precedente, quando furono 212. 442.154 i tamponi effettiati, con una variazione di -2,3% rispetto alla settimana precedente (452.747). Il tasso di positività del 5,0% con una variazione di -0,2% rispetto alla settimana precedente (5,2%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nellatra il 17 e il 23 marzo in Italia, si sono registrati 22.256casicon una diminuzione del 6,2% rispetto allaprecedente, quando furono 23.730. E' quanto emerge dal bollettinole diffuso dal Ministero della Salute. Sono 183 i deceduti, con una variazione di -13,7% rispetto allaprecedente, quando furono 212. 442.154 i tamponi effettiati, con una variazione di -2,3% rispetto allaprecedente (452.747). Il tasso dità del 5,0% con una variazione di -0,2% rispetto allaprecedente (5,2%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

