Covid: 22.256 casi ( - 6,2%) e 183 decessi ( - 13,7) in ultima settimana

Covid - 19: nella settimana 17 - 23 marzo 2023 sono stati registrati in Italia 22.256 nuovi casi positivi con una variazione di - 6,2% rispetto alla settimana precedente (erano stati 23.730). 183 i decessi.

