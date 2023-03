Cospito: presidio davanti al palazzo di Giustizia di Milano (Di venerdì 24 marzo 2023) Una cinquantina di manifestanti si è riunita davanti al palazzo di Giustizia di Milano per un presidio in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All'ospedale San Paolo, dove l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Una cinquantina di manifestanti si è riunitaaldidiper unin solidarietà di Alfredoe contro il regime di 41 bis. All'ospedale San Paolo, dove l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Cospito, al via udienza per decidere sui domiciliari: (Adnkronos) - L’udienza si tiene all'ospedale San Paolo di Mi… - AGTW_it : #Milano, anarchici in presidio al tribunale per i domiciliari a #Cospito - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #Cospito, oggi il Tribunale di Sorveglianza di #Milano decide sui domiciliari. Previsto un presidio di solidarietà sot… - TgrRaiLombardia : #Cospito, oggi il Tribunale di Sorveglianza di #Milano decide sui domiciliari. Previsto un presidio di solidarietà… - rev24_ : RT @LilithGeraldine: #Italia Davanti al carcere di Terni il presidio in solidarietà con gli anarchici Juan Sorroche (recluso in questo car… -

Cospito: presidio davanti al palazzo di Giustizia di Milano Una cinquantina di manifestanti si è riunita davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per un presidio in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All'ospedale San Paolo, dove l'esponente anarchico si trova ricoverato per complicanze dovute allo sciopero della fame, è in ... Cospito: al via udienza in ospedale ... con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l'... Al momento non c'è alcun presidio di anarchici o antagonisti davanti all'ospedale. . Cospito: al via l'udienza in ospedale sull' istanza per i domiciliari ... con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l'... Al momento non c'è alcun presidio di anarchici o antagonisti davanti all'ospedale. Una cinquantina di manifestanti si è riunita davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per unin solidarietà di Alfredoe contro il regime di 41 bis. All'ospedale San Paolo, dove l'esponente anarchico si trova ricoverato per complicanze dovute allo sciopero della fame, è in ...... con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo, l'... Al momento non c'è alcundi anarchici o antagonisti davanti all'ospedale. .... con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo, l'... Al momento non c'è alcundi anarchici o antagonisti davanti all'ospedale. Cospito: presidio davanti al palazzo di Giustizia di Milano Agenzia ANSA Cospito, al via udienza per decidere sui domiciliari (Adnkronos) - Una quarantina di persone appartenenti a gruppi anarchici ha dato vita a un presidio davanti al Tribunale di Milano per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico da oltre 5 ... Cospito: presidio davanti al palazzo di Giustizia di Milano (ANSA) - MILANO, 24 MAR - Una cinquantina di manifestanti si è riunita davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per un presidio in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. (Adnkronos) - Una quarantina di persone appartenenti a gruppi anarchici ha dato vita a un presidio davanti al Tribunale di Milano per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico da oltre 5 ...(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Una cinquantina di manifestanti si è riunita davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per un presidio in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis.