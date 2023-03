Cospito, pg Milano: no ai domiciliari, resti al 41bis (Di venerdì 24 marzo 2023) Alfredo Cospito deve restare detenuto in carcere al 41 bis e non può andare agli arresti domiciliari nell'abitazione dalla sorella a Pescara. E' l'opinione della procura generale di Milano che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Alfredodeve restare detenuto in carcere al 41 bis e non può andare agli arnell'abitazione dalla sorella a Pescara. E' l'opinione della procura generale diche ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cospito, anarchici in presidio davanti al tribunale di Milano #alfredocospito #anarchici #tribunaledimilano… - CiccioniSe : RT @fcolarieti: Cospito deve restare in carcere. Dalla procura generale di Milano parere negativo ai domiciliari. Ora l'anarchico attende l… - infoitinterno : Cospito, presidio anarchici davanti Tribunale Milano - infoitinterno : Cospito, presidio anarchici davanti al Tribunale di Milano - RaiNews : Il parere della procura generale è negativo: Cospito non deve andare ai domiciliari, ma rimanere in carcere nel 41… -