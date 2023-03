Cospito, oggi udienza per i domiciliari. Presidio degli anarchici davanti il Palazzo di Giustizia di Milano (Di venerdì 24 marzo 2023) Copsito, udienza per i domiciliari oggi, venerdì 24 marzo 2023. Una trentina di persone è davanti il Palazzo di Giustizia di Milano per il Presidio in solidarietà di Alfredo Cospito, convocato dal circolo anarchico Galipettes. Nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo è in corso l’udienza sull’istanza della difesa di Cospito per differimento pena, per motivi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Copsito,per i, venerdì 24 marzo 2023. Una trentina di persone èildidiper ilin solidarietà di Alfredo, convocato dal circolo anarchico Galipettes. Nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo è in corso l’sull’istanza della difesa diper differimento pena, per motivi ... TAG24.

