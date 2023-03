Cospito, oggi udienza per i domiciliari: presidi di sostegno in Spagna (Di venerdì 24 marzo 2023) Questa mattina si terrà un'udienza per decidere se accettare o meno la richiesta di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis, di essere trasferito per problemi di salute a casa della sorella per gli arresti domiciliari. Continuano intanto le manifestazioni in suo sostegno: ieri sera si è tenuto un presidio davanti all'ambasciata italiana di Madrid, per quest'oggi è prevista una mobilitazione al consolato italiano di Barcellona. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Questa mattina si terrà un'per decidere se accettare o meno la richiesta di Alfredo, l'anarchico detenuto al 41bis, di essere trasferito per problemi di salute a casa della sorella per gli arresti. Continuano intanto le manifestazioni in suo: ieri sera si è tenuto uno davanti all'ambasciata italiana di Madrid, per quest'è prevista una mobilitazione al consolato italiano di Barcellona.

