Cospito, le condizioni di salute continuano a peggiorare (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo il suo medico, Marco Crosignani, che lo ha visitato all'ospedale San Paolo di Milano, è “a rischio di un evento cardiaco potenzialmente fatale”. I medici della struttura non hanno firmato il nulla osta sanitario per il trasferimento al carcere di Opera Leggi su wired (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo il suo medico, Marco Crosignani, che lo ha visitato all'ospedale San Paolo di Milano, è “a rischio di un evento cardiaco potenzialmente fatale”. I medici della struttura non hanno firmato il nulla osta sanitario per il trasferimento al carcere di Opera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NonMiAvreteMai5 : RT @OssRepressione: Si aggravano la sue condizioni di salute di #alfredocospito : 'Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui dan… - MgraziaT : RT @OssRepressione: Si aggravano la sue condizioni di salute di #alfredocospito : 'Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui dan… - MEcosocialista : RT @OssRepressione: Si aggravano la sue condizioni di salute di #alfredocospito : 'Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui dan… - AnarquismoHoy : RT @fattoquotidiano: “Alfredo Cospito rischia una paralisi per tutta la vita e ha avuto una crisi cardiaca”: l’audio del medico all’avvocat… - manuelamanera : RT @glsiviero: Le condizioni di Alfredo Cospito stanno peggiorando -