Cospito, il legale: “Smette sciopero con domiciliari o se liberano altri al 41 bis” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis, è pronto a terminare la sua protesta se gli venisse concesso “di tornare a casa” oppure se il tribunale di Sorveglianza “liberasse altri detenuti dal 41 bis” in particolare “persone anziane e malate che vogliono tornare a riabbracciare la propria moglie dopo 30 anni” di duro regime carcerario. Lo sostiene il difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, al termine dell’udienza milanese sulla richiesta di differimento pena ai domiciliari a casa della sorella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alfredo, l’anarchico indella fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis, è pronto a terminare la sua protesta se gli venisse concesso “di tornare a casa” oppure se il tribunale di Sorveglianza “liberassedetenuti dal 41 bis” in particolare “persone anziane e malate che vogliono tornare a riabbracciare la propria moglie dopo 30 anni” di duro regime carcerario. Lo sostiene il difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, al termine dell’udienza milanese sulla richiesta di differimento pena aia casa della sorella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Caso Cospito: legale, Alfredo smette sciopero fame se detenuti fuori da 41bis - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Alfredo Cospito è tornato in ospedale, questa volta per una crisi cardiaca. Il legale del terrorista anarchico sostiene che… - ALBERTOPUCCI3 : RT @Libero_official: #AlfredoCospito ha avuto una crisi cardiaca che, secondo il suo legale, rischia di procurargli danni neurologici irrev… - Claudio8p1 : RT @rtl1025: ??'Ha avuto una crisi cardiaca. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena''. Lo ha riferito il legale consule… - REstaCorporate : RT @Libero_official: #AlfredoCospito ha avuto una crisi cardiaca che, secondo il suo legale, rischia di procurargli danni neurologici irrev… -