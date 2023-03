Cospito, dalla Procura Generale no ai domiciliari (Di venerdì 24 marzo 2023) La Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e il sostituto pg Nicola Balice hanno dato parere negativo alla richiesta di differimento pena, con detenzione domiciliare, presentata da Alfredo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 marzo 2023) Latricedi Milano Francesca Nanni e il sostituto pg Nicola Balice hanno dato parere negativo alla richiesta di differimento pena, con detenzione domiciliare, presentata da Alfredo ...

