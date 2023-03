Cospito, al via udienza per decidere sui domiciliari (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Una quarantina di persone appartenenti a gruppi anarchici ha dato vita a un presidio davanti al Tribunale di Milano per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico da oltre 5 mesi in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, al quale è stato sottoposto. La manifestazione si tiene nelle stesse ore in cui i giudici del Tribunale di Sorveglianza sono riuniti in udienza all’ospedale San Paolo di Milano, dove Cospito è ricoverato, per decidere sul differimento della pena ai domiciliari, concedendo quindi all’anarchico di continuare a scontare la pena a casa della sorella. “Oggi siamo qui – spiegano gli organizzatori – perché questo rimane il luogo deputato a scegliere se salvare la vita di Alfredo o no. Abbiamo pensato di mantenere il presidio qui e di non andare al San ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Una quarantina di persone appartenenti a gruppi anarchici ha dato vita a un presidio davanti al Tribunale di Milano per manifestare solidarietà ad Alfredo, l’anarchico da oltre 5 mesi in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, al quale è stato sottoposto. La manifestazione si tiene nelle stesse ore in cui i giudici del Tribunale di Sorveglianza sono riuniti inall’ospedale San Paolo di Milano, doveè ricoverato, persul differimento della pena ai, concedendo quindi all’anarchico di continuare a scontare la pena a casa della sorella. “Oggi siamo qui – spiegano gli organizzatori – perché questo rimane il luogo deputato a scegliere se salvare la vita di Alfredo o no. Abbiamo pensato di mantenere il presidio qui e di non andare al San ...

