Cospito, al via udienza in ospedale per decidere sui domiciliari (Di venerdì 24 marzo 2023) I giudici di Milano dovranno valutare entro 5 giorni se il suo stato di salute sia compatibile o meno con la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) I giudici di Milano dovranno valutare entro 5 giorni se il suo stato di salute sia compatibile o meno con la ...

Cospito, al via udienza in ospedale per decidere sui domiciliari I giudici di Milano dovranno valutare entro 5 giorni se il suo stato di salute sia compatibile o meno con la ... Cospito: al via udienza in ospedale ... con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l'ideologo della Fai in sciopero della fame da oltre 5 mesi per protesta contro il 41bis. Sono entrati ... E' iniziata nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano l'udienza per discutere l'istanza di differimento della pena, con detenzione domiciliare a casa della sorella, presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l'ideologo della Fai in sciopero della fame da oltre 5 mesi per protesta contro il 41bis. Intanto, ieri pomeriggio alcuni anarchici hanno raggiunto l'ottavo piano di un reparto dell'ospedale di via Di Rudinì (lontano da quello in cui è ricoverato Cospito) e hanno srotolato lo striscione ...