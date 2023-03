Cospito ai giudici | «Sospendo lo sciopero della fame se togliete il 41 bis ad altri detenuti anziani»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Non arriverà prima di lunedì la decisione deiSorveglianza di Milano sulla concessione dei domiciliari per Alfredo, chiesta dai suoi legali per ragioni di salute. Nell’udienza di questa mattina all’ospedale San Paolo di Milano, l’anarchico ha detto che sarebbe «disposto a recedere dallopurché il tribunale di Sorveglianza liberasseattualmente sottoposti al 41 bis, persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dopo 30 anni di 41 bis», secondo quanto ha riferito il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, secondo il qualchepotrebbe sospendere loanche se otterrà i domiciliari. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ai giudici, Cospito ha detto che sarebbe 'disposto a recedere dallo sciopero della fame purché il tribunale di Sorv… - vivere_milano : Cospito ai giudici: 'Stop allo sciopero della fame se liberate altri detenuti al 41bis' - bizcommunityit : Alfredo Cospito, la Procura generale nega i domiciliari | L'anarchico ai giudici: 'Stop digiuno se liberate altri a… - fisco24_info : Cospito, la decisione sui domiciliari non prima di lunedì. Da Procura generale parere negativo: È attesa non prima… - globalistIT : -

ai: stop al digiuno se liberate altri al 41 bis leggi anchechiede i domiciliari per motivi di salute Alfredo, davanti aidella Sorveglianza, ha detto che ...Alfredo, davanti aidella Sorveglianza ha detto che sarebbe 'disposto a recedere dallo sciopero della fame'. A spiegarlo il legale Flavio Rossi Albertini chiarendo che l'anarchico interromperà ...Secondo quanto riporta l' Adnkronos, sentito l'avvocato Flavio Rossi Albertini, le condizioni poste daai(sia di Milano che di Sassari) sarebbero due: fermerà lo sciopero qualora gli ...

Alfredo Cospito, la Procura generale nega i domiciliari | L'anarchico ai giudici: "Stop digiuno se liberate altri al 41 bis" TGCOM

Lo scorso 24 febbraio, la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che avrebbe messo fine allo sciopero della fame di Cospito, salvando la vita dell’anarchico e interrompendo la sua detenzione nel ...Cospito davanti ai giudici oggi “è intervenuto in più occasioni – ha detto il difensore – per esprimere il suo punto di vista: essere in salute non vuol dire soltanto mangiare, perché al 41bis si ...