Cospito ai domiciliari | la procura di Milano dice no | entro 5 giorni la decisione dei giudici

La procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari per Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis e in sciopero della fame dallo scorso ottobre.

