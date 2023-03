Cospito, 5 giorni per decidere sul differimento pena. La Procura Generale contraria (Di venerdì 24 marzo 2023) Hanno cinque giorni di tempo per decidere i giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano che si sono riservati al termine dell’udienza – durata circa due ore – sulla richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, chiede che Cospito possa scontare la sua pena ai domiciliari, a casa della sorella. I giudici – la presidente del Tribunale di Sorveglianza, Giovanna Di Rosa, il magistrato Ornella Anedda e due esperti – dovranno tener conto della scelta di Cospito di non alimentarsi e su questo punto le sentenze della Cassazione sono piuttosto esplicite nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Hanno cinquedi tempo peri giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano che si sono riservati al termine dell’udienza – durata circa due ore – sulla richiesta di“per motivi di salute” per Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, chiede chepossa scontare la suaai domiciliari, a casa della sorella. I giudici – la presidente del Tribunale di Sorveglianza, Giovanna Di Rosa, il magistrato Ornella Anedda e due esperti – dovranno tener conto della scelta didi non alimentarsi e su questo punto le sentenze della Cassazione sono piuttosto esplicite nel ...

