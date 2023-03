Così la Francia addestra gli ucraini all’uso dei suoi caccia. Altri tabù che cadono (Di venerdì 24 marzo 2023) Parigi. Da circa un mese e mezzo, in totale discrezione, la Francia starebbe formando una trentina di militari ucraini all’utilizzo di cacciabombardieri Mirage 2000 costruiti da Dassault Aviation. L’addestramento accelerato si starebbe svolgendo nelle basi aeree di Nancy e Mont-de-Marsan e metterebbe la Francia sulla scia degli Stati Uniti, che stanno attualmente formando gli aviatori ucraini a bordo degli F-16. Lo ha rivelato il Figaro, il quotidiano della famiglia Dassault, spiegando che la decisione è stata presa prima della visita a Parigi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuta lo scorso 8 febbraio. Secondo il ministero della Difesa francese, citato dal Figaro, è iniziata la formazione del “personale militare dell’aeronautica” ma non ancora quella dei piloti. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Parigi. Da circa un mese e mezzo, in totale discrezione, lastarebbe formando una trentina di militariall’utilizzo dibombardieri Mirage 2000 costruiti da Dassault Aviation. L’mento accelerato si starebbe svolgendo nelle basi aeree di Nancy e Mont-de-Marsan e metterebbe lasulla scia degli Stati Uniti, che stanno attualmente formando gli aviatoria bordo degli F-16. Lo ha rivelato il Figaro, il quotidiano della famiglia Dassault, spiegando che la decisione è stata presa prima della visita a Parigi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuta lo scorso 8 febbraio. Secondo il ministero della Difesa francese, citato dal Figaro, è iniziata la formazione del “personale militare dell’aeronautica” ma non ancora quella dei piloti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Quanto sta accadendo in Francia potrebbe offrire, al di là del merito, una seria riflessione ai sostenitori nostran… - mariacarla1963 : RT @muenzenberg: Rivoluzione in #Francia: come nel 1789 i #traditori del Re fecero tutto il possibile per farlo cadere e sostituirlo con #L… - SampieriFranco2 : Questa è una democrazia o una dittatura? Continuano le proteste in Francia. Se continua così, la Repubblica Ebraica… - vivere_svizzera : @Aokaze87 Non succederà niente. Ci saranno ancora un po' di proteste, poi la gente tornerà a casa e la vita riprend… - Orpheus70648793 : RT @Orpheus70648793: @Robertonuzzoam Ci spero. Così come credo che la Francia possa svegliare le coscienze di noi italiani. Ma la vedo dura… -