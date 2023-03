Cosa si sono detti Meloni e Macron (Di venerdì 24 marzo 2023) Che i rapporti tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron non siano idilliaci non è forse un mistero. Sì, è vero: a ottobre si incontrarono in un hotel romano in modo informale. Ma i contrasti non sono mai mancati. Basti pensare allo scontro tra il governo francese e quello italiano sulla Ocean Viking. Oppure allo “sgarbo” di qualche settimana fa, a febbraio, quando l’inquilino dell’Eliseo ha invitato a Parigi Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky senza premurarsi di recapitare un invito anche a Palazzo Chigi. Però l’Europa è fatta pure di dialogo e stanotte i due leader si sono incontrati a Bruxelles per un faccia a faccia senza delegazioni che è durato per un’ora e quaranta minuti. I due si trovavano all’hotel Amigo nel centro storico di Bruxelles. sono arrivati separatamente nell’albergo, come riporta l’Ansa, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 marzo 2023) Che i rapporti tra Giorgiae Emmanuelnon siano idilliaci non è forse un mistero. Sì, è vero: a ottobre si incontrarono in un hotel romano in modo informale. Ma i contrasti nonmai mancati. Basti pensare allo scontro tra il governo francese e quello italiano sulla Ocean Viking. Oppure allo “sgarbo” di qualche settimana fa, a febbraio, quando l’inquilino dell’Eliseo ha invitato a Parigi Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky senza premurarsi di recapitare un invito anche a Palazzo Chigi. Però l’Europa è fatta pure di dialogo e stanotte i due leader siincontrati a Bruxelles per un faccia a faccia senza delegazioni che è durato per un’ora e quaranta minuti. I due si trovavano all’hotel Amigo nel centro storico di Bruxelles.arrivati separatamente nell’albergo, come riporta l’Ansa, ...

