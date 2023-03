Cosa prevedono i decreti del governo sulle farine di insetti (Di venerdì 24 marzo 2023) Per diventare effettivi dovranno poi essere pubblicati in Gazzetta ufficiale . I decreti Dopo l'autorizzazione della Commissione europea all'immissione sul mercato di locusta migratoria , larva ... Leggi su startmag (Di venerdì 24 marzo 2023) Per diventare effettivi dovranno poi essere pubblicati in Gazzetta ufficiale . IDopo l'autorizzazione della Commissione europea all'immissione sul mercato di locusta migratoria , larva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovanniBruni82 : RT @SkyTG24: Farina di insetti, i decreti del governo per regolare etichette e vendita. Cosa prevedono - LorellaPresotto : @GiorgiaMeloni L'Italia poteva emanare una propria norma. Come fu fatto per la pasta che è obbligo produrla con… - Quotidianinet : Farina di insetti, i decreti del governo per regolare etichette e vendita. Cosa prevedono - marikamarci5 : Farina di insetti, i decreti del governo per regolare etichette e vendita. Cosa prevedono | Sky TG24 - Altroconsumo : I prodotti a base di farina di #insetti dovranno avere etichette trasparenti (anche sui rischi per la salute) ed es… -