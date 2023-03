Cosa penserebbe Garibaldi dei fischi all' inno inglese

(Di venerdì 24 marzo 2023) Buonasera, sono Giuseppee, da quando sono morto, per non annoiarmi seguo molto il calcio. Mi ha per questo molto rattristato sentire ieri l’vilipeso daiprima della partita dell’Italia. Non ricordano i tifosi napoletani che, allo sbarco dell’impresa dei Mille, furono due navi inglesi a fare da scudo al mio arrivo. Non sanno i tifosi napoletani che nelle mie memorie ho scritto (ma può leggersi anche su Wikipedia): “La presenza dei due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti dei legni nemici, naturalmente impazienti di fulminare; e ciò diede tempo ad ultimare lo sbarco nostro. La nobile bandiera d’Albione contribuì anche questa volta a risparmiare lo spargimento di sangue umano, ed io, beniamino di cotesti signori degli Oceani, fui per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adelaide4881 : Da stamane che penso a Freud e mi chiedo .che cosa penserebbe di me se sapesse che porto sempre nella borsa due… - chimind : @HerrGlanz @Swisscooker Solo un pirla penserebbe di poter invadere la Russia, gli USA, il Canada o il Brasile. Son… - Erinni15 : @FratellidItalia Abbiamo avuto la discriminazione da green pass , dormi ed elicotteri, sospensione da lavoro senza… - Luca28219140 : @ParticipioPart Sono tifoso del Napoli, ma quelle affermazioni sono un problema. Lei cosa penserebbe se ad accusarl… - imgiorgjaw : @_urfavearies_ AHAHAH,non immagino cosa penserebbe se dovesse leggerle ?? -

Senza il Regno Unito i tifosi napoletani oggi starebbero festeggiando solo l'ennesima vittoria nel campionato delle Due ...Madel mondo di oggi Piero Chiara È una domanda difficile cui dare risposta, se non altro perché non troverebbe segnali decifrabili per un uomo dei suoi tempi e della sua caratura ...... sappiamo come vive lui il ruolo da allenatore, ha lasciato la famiglia a Torino, magari... Antonio Conte " Calciomercato.itQuesto il pensiero del giornalista: 'La primaè se la Juventus ...

Cosa penserebbe Garibaldi dei fischi all'inno inglese Il Foglio

Buonasera, sono Giuseppe Garibaldi e, da quando sono morto, per non annoiarmi seguo molto il calcio. Mi ha per questo molto rattristato sentire ieri l’inno inglese vilipeso dai fischi prima della ...Intervenuto a Calciomercato.it in onda su TV Play, Davide Chinellato ha parlato così di Conte: “E’ in vacanza in Italia, una cosa programmata da tempo, la sua famiglia ...