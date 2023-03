Cosa fare con i bambini a Roma sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: gli eventi in programma (Di venerdì 24 marzo 2023) Con l’arrivo della Primavera arriva anche il desiderio di trascorrere giornate all’aperto o, magari, cercare eventi o visitare luoghi che finora non si è avuto la possibilità di vedere. Roma offre una grande varietà di scelta. Sono tantissimi gli appuntamenti programmati in questo fine settimana del 25 e 26 marzo, che segnano l’inizio della stagione che da sempre viene definita come ‘la stagione della rinascita’. Riapre Pian della Creta Riapre Pian della Creta, in via Aurelia Bis, al civico 85, dove è possibile immergersi nell’affascinante cultura del popolo etrusco, approfittando della splendida natura che il luogo offre ai suoi visitatori. domenica 26 marzo, proprio in occasione delle visite di famiglie e bambini, è previsto il ‘Bagno di Suono’ con campane tibetane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) Con l’arrivo della Primavera arriva anche il desiderio di trascorrere giornate all’aperto o, magari, cercareo visitare luoghi che finora non si è avuto la possibilità di vedere.offre una grande varietà di scelta. Sono tantissimi gli appuntamentiti in questo fine settimana del 25 e 26, che segnano l’inizio della stagione che da sempre viene definita come ‘la stagione della rinascita’. Riapre Pian della Creta Riapre Pian della Creta, in via Aurelia Bis, al civico 85, dove è possibile immergersi nell’affascinante cultura del popolo etrusco, approfittando della splendida natura che il luogo offre ai suoi visitatori.26, proprio in occasione delle visite di famiglie e, è previsto il ‘Bagno di Suono’ con campane tibetane ...

