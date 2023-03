Cosa c’è nel rapporto dell’Ipcc sul cambiamento climatico e perché bisogna agire subito (Di venerdì 24 marzo 2023) «La finestra temporale per agire si sta chiudendo rapidamente». Questo è il messaggio più importante contenuto nell’ultimo rapporto dell’Ipcc sullo stato dell’azione contro il cambiamento climatico nel 2023. Nelle 37 pagine del sommario per policymakers – il rapporto integrale non è ancora stato pubblicato – gli esperti dell’organo delle Nazioni Unite hanno riassunto le conclusioni raggiunte dal panel di scienziati che ha esaminato nel dettaglio migliaia di studi sul cambiamento climatico. Il documento riassume «lo stato della conoscenza del cambiamento climatico, il suo impatto su larga scala e i rischi che comporta». Il risultato è chiaro, il consumo smodato di combustibili fossili da parte degli esseri umani sta ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) «La finestra temporale persi sta chiudendo rapidamente». Questo è il messaggio più importante contenuto nell’ultimosullo stato dell’azione contro ilnel 2023. Nelle 37 pagine del sommario per policymakers – ilintegrale non è ancora stato pubblicato – gli esperti dell’organo delle Nazioni Unite hanno riassunto le conclusioni raggiunte dal panel di scienziati che ha esaminato nel dettaglio migliaia di studi sul. Il documento riassume «lo stato della conoscenza del, il suo impatto su larga scala e i rischi che comporta». Il risultato è chiaro, il consumo smodato di combustibili fossili da parte degli esseri umani sta ...

