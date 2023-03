Cosa c’è dietro al bombardamento americano in Siria (contro l’Iran) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Pentagono ha dichiarato nella tarda serata di giovedì (ora di DC) che il presidente Joe Biden ha direttamente autorizzato attacchi aerei sul territorio Siriano dopo che un contractor americano è stato ucciso da un drone kamikaze in Siria. I raid statunitensi hanno colpito obiettivi affiliati alle forze iraniane nel Paese, perché la intelligence community statunitense ha rapidamente valutato che il drone era di fabbricazione iraniana. Probabilmente chi era presente nella facility vicino alla città nord-orientale di Hasakah, colpita perché utilizzata dalla coalizione anti-terrorismo a guida statunitense, ha avuto vita facile a riconoscere i rottami (e probabilmente anche gli aggressori). Il veicolo aereo senza equipaggio (Uav) potrebbe essere stato di quelli ben conosciuti che gli iraniani hanno anche venduto ai russi (per essere ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Pentagono ha dichiarato nella tarda serata di giovedì (ora di DC) che il presidente Joe Biden ha direttamente autorizzato attacchi aerei sul territoriono dopo che un contractorè stato ucciso da un drone kamikaze in. I raid statunitensi hanno colpito obiettivi affiliati alle forze iraniane nel Paese, perché la intelligence community statunitense ha rapidamente valutato che il drone era di fabbricazione iraniana. Probabilmente chi era presente nella facility vicino alla città nord-orientale di Hasakah, colpita perché utilizzata dalla coalizione anti-terrorismo a guida statunitense, ha avuto vita facile a riconoscere i rottami (e probabilmente anche gli aggressori). Il veicolo aereo senza equipaggio (Uav) potrebbe essere stato di quelli ben conosciuti che gli iraniani hanno anche venduto ai russi (per essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se vi va e avete 5’ di tempo leggete cosa scrivevo il 4 ottobre 2021 sul #Fatto: dopo anni di smaccate acrobazie di… - artdielle : «Era difficile immaginare un tempo precedente, un mondo prima del loro arrivo. Ma quando erano comparse, a marzo, n… - fraversion : Ben Affleck ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un altro colpaccio messo a segno (ecco cosa vuol dire aver co… - grillocogitandi : @MarcoComelli1 @janavel7 Cosa c'entra ? Lo sono nella misura in cui un Paese non è in grado di garantire i servizi… - Giorgio19693 : @SecolodItalia1 voi avete sempre sparato a 0 contro i governi non di destra infangato offeso dimenticandovi i vari… -

Stranger Things: no, Millie Bobby Brown non ha rifiutato 12 milioni per lo spin - off Tuttavia, ci sono anche poche informazioni su cosa sarà veramente lo spin - off di Stranger Things . Sebbene sia indubbio che la serie sarà unica rispetto al racconto incentrato su Vecna e Undici e ... Il mistero dell'orologio di Macron. Perché lo sfila durante l'intervista Macron durante un'intervista batte il polso sul tavolo rispondendo animatamente a una domanda. Poi abbassa il braccio e quando ricompare l'orologio non c'è più. Si scatenano le ipotesi su cosa sia successo. "Al momento di parlare dei salari minimi - ha commentato su Twitter la deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté - il presidente si toglie il suo bell'orologio di lusso, ... Valentino Rossi: "Nessun calcio a Sepang, per Marquez ero un mito da distruggere" La cosa brutta è che fu una cosa annunciata, cioè si sapeva che lui avrebbe fatto così, ma l'organizzazione non è riuscita a controllarlo . Avrebbero potuto fare molto meglio. Lo dissi a lui e anche ... Tuttavia, ci sono anche poche informazioni susarà veramente lo spin - off di Stranger Things . Sebbene sia indubbio che la serie sarà unica rispetto al racconto incentrato su Vecna e Undici e ...Macron durante un'intervista batte il polso sul tavolo rispondendo animatamente a una domanda. Poi abbassa il braccio e quando ricompare l'orologio non c'è più. Si scatenano le ipotesi susia successo. "Al momento di parlare dei salari minimi - ha commentato su Twitter la deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté - il presidente si toglie il suo bell'orologio di lusso, ...Labrutta è che fu unaannunciata, cioè si sapeva che lui avrebbe fatto così, ma l'organizzazione non è riuscita a controllarlo . Avrebbero potuto fare molto meglio. Lo dissi a lui e anche ... Cosa cambia con l'accordo tra Iran e Arabia Saudita OasisCenter