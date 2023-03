Corriere dello Sport – Nagelsmann esonerato mentre era in vacanza (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 20:29:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – La notizia ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore ma l’ufficialità è arrivata solo oggi (venerdì 24 marzo): Julian Nagelsmann non è più il tecnico del Bayern Monaco che ha comunicato attraverso i propri canali ufficial l’esonero del tecnico (che secondo quanto emerge dalla Germania è stato avvisato della decisione mentre si trovava a sciare in vacanza in Austria durante la sosta per gli impegni delle nazionali). “Il Ceo Oliver Kahn e il direttore Sportivo Hasan Salihamidzic sono giunti a questa decisione in consultazione con il presidente Herbert Hainer – si legge nel comunicato del club bavarese –. Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel” che “ha firmato un contratto fino al ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 20:29:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – La notizia ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore ma l’ufficialità è arrivata solo oggi (venerdì 24 marzo): Juliannon è più il tecnico del Bayern Monaco che ha comunicato attraverso i propri canali ufficial l’esonero del tecnico (che secondo quanto emerge dalla Germania è stato avvisato della decisionesi trovava a sciare inin Austria durante la sosta per gli impegni delle nazionali). “Il Ceo Oliver Kahn e il direttoreivo Hasan Salihamidzic sono giunti a questa decisione in consultazione con il presidente Herbert Hainer – si legge nel comunicato del club bavarese –.sarà sostituito da Thomas Tuchel” che “ha firmato un contratto fino al ...

