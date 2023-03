Correa ha deluso l’Inter, va verso l’addio! Piace un profilo ? SM (Di venerdì 24 marzo 2023) Joaquin Correa si avvia verso l’addio dall’Inter. Il Tucu, pupillo di Inzaghi, ha deluso la società e in estate dovrebbe lasciare. Identificato un profilo IN USCITA ? Esperienza con moltissime ombre e poche luci quella di Correa all’Inter. Il pupillo di Simone Inzaghi, arrivato nell’estate del 2021 insieme al suo tecnico dalla Lazio, non ha convinto riuscendo a segnare solamente nove gol in 62 partite. Tante le partite saltate per infortuni e acciacchi fisici. In estate ha già la valigia in mano. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, all’Inter Piace Riccardo Orsolini del Bologna. Quest’anno, ha segnato il gol decisivo al Dall’Ara. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Joaquinsi avvial’addio dal. Il Tucu, pupillo di Inzaghi, hala società e in estate dovrebbe lasciare. Identificato unIN USCITA ? Esperienza con moltissime ombre e poche luci quella dial. Il pupillo di Simone Inzaghi, arrivato nell’estate del 2021 insieme al suo tecnico dalla Lazio, non ha convinto riuscendo a segnare solamente nove gol in 62 partite. Tante le partite saltate per infortuni e acciacchi fisici. In estate ha già la valigia in mano. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, alRiccardo Orsolini del Bologna. Quest’anno, ha segnato il gol decisivo al Dall’Ara. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

