Corre in strada per recuperare il cane: viene travolta e uccisa da un'auto (Di venerdì 24 marzo 2023) Una donna di 68 anni, Anna Maria Di Marino, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'automobile lungo l'Asse mediano a Giugliano di Campania, in provincia di Napoli. La commerciante era molto conosciuta proprio per la lunga...

