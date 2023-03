Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 24 marzo: ancora in calo casi e decessi (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano a diminuire i contagi e i morti Covid in Italia, con un calo più netto, soprattutto per i decessi che segnano una riduzione a due cifre. A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo dal 17 al 23 marzo (LO SPECIALE). Nella settimana in esame si sono registrati 22.256 nuovi casi di Covid-19, in calo del 6,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.730). Sono stati 183 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 13,7% rispetto alla settimana prima (erano 212). Sono stati eseguiti 442.154 tamponi, il 2,3% in meno rispetto all'ultimo bollettino (452.747). In lieve calo il tasso di positività, al 5% con una variazione di -0,2 % rispetto ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano a diminuire i contagi e i morti Covid in, con unpiù netto, soprattutto per iche segnano una riduzione a due cifre. A rivelarlo è ildel ministero della Salute, relativo al periodo dal 17 al 23(LO SPECIALE). Nella settimana in esame si sono registrati 22.256 nuovidi Covid-19, indel 6,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.730). Sono stati 183 iin 7 giorni, con una riduzione del 13,7% rispetto alla settimana prima (erano 212). Sono stati eseguiti 442.154 tamponi, il 2,3% in meno rispetto all'ultimo(452.747). In lieveil tasso di positività, al 5% con una variazione di -0,2 % rispetto ...

