Corinaldo, Fedez: "Non ricordo spray ai miei concerti, moda diffusa con genere trap" (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Fedez chiamato a testimoniare nell'udienza del processo bis sulla strage al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo dove, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, morirono una giovane mamma e cinque adolescenti. "Devo dire onestamente che ho fatto così tante date che non ho un ricordo nitido che possa essere utile alla corte. Penso di essere abbastanza tranquillo nell'asserire che fosse stata una data tranquilla, perché ho avuto esperienze di date gestite male e quella della 'Lanterna' non rientra tra quelle critiche", ha spiegato davanti al giudice Francesca Pizzi. Il rapper, che in quella discoteca si era esibito il 27 febbraio 2016, questa mattina in aula al Tribunale di Ancona ha spiegato al pm Paolo Gubinelli che "no, non mi è mai capitato nella mia vita artistica che sia stato spruzzato spray al ...

