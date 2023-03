Corea del Nord | l' ultima arma segreta di Kim Jong Un | testato drone nucleare sottomarino «Può provocare tsunami radioattivo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Corea del Nord questa settimana ha testato un nuovo drone sottomarino di attacco nucleare in risposta alle eserc… - repubblica : La Corea del Nord testa un nuovo drone sottomarino nucleare. 'Possiamo provocare uno tsunami radioattivo' [dal nost… - Corriere : Corea del Nord, testato drone subacqueo che genera tsunami radioattivi - Giorgio19693 : @MarceVann resta su quella sovietica...con tutte le distorsioni ed i difetti le democrazie occidentali sono democra… - bettasanlazzaro : RT @sole24ore: ?? #CoreadelNord: testato drone sottomarino in grado di scatenare uno «tsunami radioattivo». La nuova arma a detta del regime… -

...die Repubblica di Zambia, spiega il dipartimento di Stato americano sottolineando che all'evento, virtuale e non, parteciperanno rappresentanti dei governi, della società civile esettore ...1' DI LETTURA LaNord ha testato un nuovo drone sottomarino di attacco nucleare in risposta alle esercitazioni militari Usa -Sud. Lo hanno annunciato i media statali. Durante le esercitazioni, ...Questa mattina, i mediaregime di Kim Jong - un hanno comunicato che laNord ha testato per la prima volta un nuovo tipo di drone subacqueo. Simile al sistema russo noto come Poseidon, ...

Corea del Nord: testato drone sottomarino in grado di scatenare uno «tsunami radioattivo» Il Sole 24 ORE

Roma, 24 mar. (askanews) - La Corea del Nord ha testato un drone d'attacco nucleare sottomarino progettato per scatenare uno "tsunami radioattivo" che distruggerebbe le navi e i porti nemici, hanno ...Di Redazione online Le esercitazioni si sono svolte per tre giorni sotto la guida del leader Kim Jong-un per allertare il nemico su un’effettiva crisi nucleare e per… Leggi ...