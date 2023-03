Coppa del Mondo, De Fabiani-Pellegrino da medaglia: secondi nella sprint (Di venerdì 24 marzo 2023) Lahti – L’ultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo di sci di fondo si è aperto nel migliore dei modi per l’Italia. I protagonisti sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che si sono piazzati al secondo posto nella team sprint maschile in tecnica libera a Lahti (Finlandia). Primo posto per la Norvegia di Johannes Klaebo ed Erik Valnes (16:28.29), arrivati al traguardo con un vantaggio di 68 centesimi nei confronti del duo italiano. Ha completato il podio, infine, l’altro team norvegese composto da Harald Amundsen e Sindre Skar (+2.67). Terzo podio stagionale per Pellegrino e De Fabiani, veri e propri specialisti di questo format di gara dopo gli altri due secondi posti ottenuti rispettivamente in Coppa ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Lahti – L’ultimo weekend stagionale delladeldi sci di fondo si è aperto nel migliore dei modi per l’Italia. I protagonisti sono Federicoe Francesco De, che si sono piazzati al secondo postoteammaschile in tecnica libera a Lahti (Finlandia). Primo posto per la Norvegia di Johannes Klaebo ed Erik Valnes (16:28.29), arrivati al traguardo con un vantaggio di 68 centesimi nei confronti del duo italiano. Ha completato il podio, infine, l’altro team norvegese composto da Harald Amundsen e Sindre Skar (+2.67). Terzo podio stagionale pere De, veri e propri specialisti di questo format di gara dopo gli altri dueposti ottenuti rispettivamente in...

