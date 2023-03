Coppa d’Africa, qualificazioni: Nigeria ko, Kouamè e Haller lanciano la Costa d’Avorio (Di venerdì 24 marzo 2023) Battuta d’arresto per la Nigeria di Victor Osimhen nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli, in coppia con l’atalantino Lookman, non è riuscito a incidere nel match che ha visto la nazionale Nigeriana perdere per 1-0 dalla Guinea-Bissau. Quest’ultima si porta così in testa al girone A, superando proprio alle “Super Aquile”. Sorride invece nel gruppo H la Costa d’Avorio, che ha sconfitto per 3-1 le Comore: anche qui Serie A protagonista, visto il gol del fiorentino Kouamè per avviare le marcature ivoriane. Il raddoppio invece è stato messo a segno dall’attaccante del Borussia Dortmund Sebastian Haller, per una Costa d’Avorio che ha schierato dal primo minuto anche l’ex Milan ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Battuta d’arresto per ladi Victor Osimhen nellealla. L’attaccante del Napoli, in coppia con l’atalantino Lookman, non è riuscito a incidere nel match che ha visto la nazionalena perdere per 1-0 dalla Guinea-Bissau. Quest’ultima si porta così in testa al girone A, superando proprio alle “Super Aquile”. Sorride invece nel gruppo H la, che ha sconfitto per 3-1 le Comore: anche qui Serie A protagonista, visto il gol del fiorentinoper avviare le marcature ivoriane. Il raddoppio invece è stato messo a segno dall’attaccante del Borussia Dortmund Sebastian, per unache ha schierato dal primo minuto anche l’ex Milan ...

