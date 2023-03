Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene solo un “ne riparleremo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Doveva essere il Consiglio Ue nel quale Giorgia Meloni, come promesso, doveva strappare un “cambio di passo sui migranti”. Ma quello del 23 e 24 marzo assomiglia più a un enorme boomerang per l’Italia, tornata a casa senza alcuna novità sul tema degli sbarchi, diverse critiche da parte dei leader europei e con i ‘compiti a casa’ su Pnrr, Mes e transizione verde. Oltre ad aver generato fastidio negli altri capi di Stato e di governo per aver imposto il tema migranti all’ordine del giorno di una discussione che, invece, doveva essere concentrata sulla guerra in Ucraina. Una situazione che spiegherebbe anche la decisione della leader di Fratelli d’Italia di non tenere alcuna conferenza stampa al termine del vertice, come invece aveva deciso di fare dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Doveva essere ilUe nel quale, come promesso, doveva strappare un “cambio di passo sui”. Ma quello del 23 e 24 marzo assomiglia più a un enorme boomerang per l’Italia, tornata a casa senza alcuna novità sul tema degli sbarchi, diverse critiche da parte dei leader europei e con i ‘compiti a casa’ su, Mes e. Oltre ad aver generato fastidio negli altri capi di Stato e di governo per aver imposto il temaall’ordine del giorno di una discussione che, invece, doveva essere concentrata sulla guerra in Ucraina. Una situazione che spiegherebbe anche la decisione della leader di Fratelli d’Italia di non tenere alcuna conferenza stampa al termine del vertice, come invece aveva deciso di fare dopo ...

