Consiglio europeo | Meloni | «L’Italia può dirsi soddisfatta Con Macron discussione molto buona»

Ilinvita i Parlamento e Commissione a raggiungere rapidamente un accordo su tutte le proposte pertinenti per accelerare la transizione verde e a portare avanti senza indugio i lavori ...Il 22 marzo, nel suo discorso di replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista deldel 23 e 24 marzo, la presidente delGiorgia Meloni ha rivendicato il contributo dato dal suo governo per bloccare l'approvazione definitiva del regolamento Ue che dal 2035 ..."La partita sui biocarburanti non è affatto persa" ha assicurato Meloni al termine dela Bruxelles. "Stiamo dimostrando come anche i biocarburanti (la tecnologia sponsorizzata dal governo italiano, ndr) rispettino le emissioni zero" "L'Italia può dirsi molto ...

Bruxelles, 24 mar. (askanews) – “L’Italia può dirsi molto soddisfatta del risultato di questo Consiglio europeo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al ...Con Macron discussione molto buona». Queste alcune delle parole della premier Giorgia Meloni espresse al termine degli incontri a Bruxelles per il Consiglio europeo, in corso da ieri. Punto primo: la ...