Consiglio europeo | Meloni | “Cambio di passo sui migranti” Macron | “C’è volontà di agire insieme”

Ieri il Consiglio europeo si è concluso con un incontro bilaterale di oltre un'ora e mezza tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Il lungo faccia a faccia tra i due leader ha avuto luogo in un albergo del centro storico di Bruxelles.

