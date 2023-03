CONI, Malagò: «C’è solo una possibilità per risolvere il problema stadi in Italia, bisogna vincere la candidatura agli Europei» (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato poco prima del premio Bearzot della situazione stadi in Italia Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato poco prima del premio Bearzot. stadi – «Siamo stati ieri a colloquio dal Sindaco di Napoli. Lo dico da molti anni, c’è solo una possibilità e non ne esistono altre per provare a risolvere il problema stadi in Italia: bisogna vincere la candidatura agli Europei per avere impianti pronti con certi requisiti e parametri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni, presidente del, ha parlato poco prima del premio Bearzot della situazioneinGiovanni, presidente del, ha parlato poco prima del premio Bearzot.– «Siamo stati ieri a colloquio dal Sindaco di Napoli. Lo dico da molti anni, c’èunae non ne esistono altre per provare ailinlaper avere impianti pronti con certi requisiti e parametri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

