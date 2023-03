“Confesso una cosa tra me e Antonino”. GF Vip 7, mesi dopo Nikita sorprende tutti su Spinalbese (Di venerdì 24 marzo 2023) L’inaspettato è successo nelle ultime ore al GF Vip 7. Nikita Pelizon ha citato l’ex compagno di avventura Antonino Spinalbese e le parole proferite su di lui aprono a qualcosa di incredibile. Il pubblico quasi faticava a crederci, ma invece la modella è stata in grado di comprendere finalmente chi sia realmente l’ex di Belen Rodriguez. A ridosso ormai della semifinale, la gieffina ha rotto il silenzio sul giovane, col quale ha avuto non poche problematiche nella casa più spiata d’Italia con litigi e scontri anche duri. Ma ora al GF Vip 7 rimbombano con forza queste frasi di Nikita Pelizon, che potrebbero anche aver colto di sorpresa lo stesso Antonino Spinalbese. Quest’ultimo comunque si era avvicinato a lei prima di abbandonare il programma, anche se non si poteva ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) L’inaspettato è successo nelle ultime ore al GF Vip 7.Pelizon ha citato l’ex compagno di avventurae le parole proferite su di lui aprono a qualdi incredibile. Il pubblico quasi faticava a crederci, ma invece la modella è stata in grado di comprendere finalmente chi sia realmente l’ex di Belen Rodriguez. A ridosso ormai della semifinale, la gieffina ha rotto il silenzio sul giovane, col quale ha avuto non poche problematiche nella casa più spiata d’Italia con litigi e scontri anche duri. Ma ora al GF Vip 7 rimbombano con forza queste frasi diPelizon, che potrebbero anche aver colto di sorpresa lo stesso. Quest’ultimo comunque si era avvicinato a lei prima di abbandonare il programma, anche se non si poteva ...

