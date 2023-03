Concorso ordinario secondaria: sono in graduatoria, quando verrò assunto? Ecco le domande da presentare (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo scorso settembre ho superato l’orale del Concorso ordinario per la cdc **** in *** Qualche mese dopo ho invece appreso di risultare 139esimo in graduatoria di merito. Stando a quando veniva decretato a inizio 2020, il numero di posti messi a bando era di 112, ma da allora non si è saputo più nulla L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo scorso settembre ho superato l’orale delper la cdc **** in *** Qualche mese dopo ho invece appreso di risultare 139esimo indi merito. Stando aveniva decretato a inizio 2020, il numero di posti messi a bando era di 112, ma da allora non si è saputo più nulla L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria: sono in graduatoria, quando verrò assunto? Ecco le domande da presentare - natabalzana : @MikLen70 @mostarda57 Lo detesta perché è il figlio di un segretario comunale che si è laureato, ha conseguito un d… - GiorgioVarano : @guidotweet Caro Guido, il problema è che questo signore non è solo un politico, ma anche un professore universitar… - GiorgioVarano : @jacopo_iacoboni Il problema è che questo signore non è solo un politico, ma anche un professore universitario (si… - AddarioGius : @G_Valditara Dignità per chi ha superato un concorso ordinario!!! Diamo Merito ai Meritevoli !!!! -