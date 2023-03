Concorso Comune di Siniscola: Bando per 1 Direttore Tecnico (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Comune di Siniscola ha appena Bandito un Concorso Pubblico per la messa al ruolo di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D, da assegnare all‘area tecnica LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare alla selezione serve laurea magistrale in materie tecniche, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, abilità di problem solving, conoscenza delle normative che regolano il settore edilizio e urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno Tecnico. Completeranno il Profilo buone doti comunicative, organizzative, e predisposizione al team working. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiha appena Bandito unPubblico per la messa al ruolo di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D, da assegnare all‘area tecnica LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare alla selezione serve laurea magistrale in materie tecniche, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, abilità di problem solving, conoscenza delle normative che regolano il settore edilizio e urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno. Completeranno il Profilo buone doti comunicative, organizzative, e predisposizione al team working.diE' indettopubblico, per titoli ed esami, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Periferiacapit1 : Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili. - INGENIOnews : Rigenerazione di Corso Vittorio Emanuele II di #Mazzarino (CL): al via il #concorso di #progettazione Al via il… - angheluruju11 : RT @romatoday: Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili - lillidamicis : Proposta di Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale CISL FP La Segreteria Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto,… - FigPiemonte : RT @GianluColletti: #COMUNE DI #STREVI - #Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di #funzionario #tecnico cat.d, a #tempo #indete… -