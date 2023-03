Concorso Comune di Scandale: Bando per 1 Operaio Specializzato (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Comune di Scandale ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Operaio Specializzato, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando non richiede titolo di studio particolare ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, abilitazione alla guida di mezzi di proprietà comunale, spirito di collaborazione, educazione, predisposizione al lavoro di squadra, e nessuna pendenza pendenza penale. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 9 aprile 2023. Bando di Concorso Si rende noto che é indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Operaio Specializzato, categoria B3, tempo ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilnon richiede titolo di studio particolare ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, abilitazione alla guida di mezzi di proprietà comunale, spirito di collaborazione, educazione, predisposizione al lavoro di squadra, e nessuna pendenza pendenza penale. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 9 aprile 2023.diSi rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di, categoria B3, tempo ...

