Concorso Comune di Genova: Bando per 1 Technical Director (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Comune di Genova ha emesso un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Dirigente Technical Director. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Genova: Concorso per 1 Dirigente Technical Director Si tratta di una Figura di Altissimo Livello Professionale in ambito tecnologico, seguirà lo sviluppo di progetti nel settore informatico e digitale. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie tecnologiche ed informatiche, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese scritta e parlata, esperienza nella mansione, conoscenza dei processi di digitalizzazione. Completeranno il Profilo buone doti comunicative, ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiha emesso undiper la ricerca di 1 Dirigente. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1 DirigenteSi tratta di una Figura di Altissimo Livello Professionale in ambito tecnologico, seguirà lo sviluppo di progetti nel settore informatico e digitale. Per partecipare alserve laurea magistrale in materie tecnologiche ed informatiche, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese scritta e parlata, esperienza nella mansione, conoscenza dei processi di digitalizzazione. Completeranno il Profilo buone doti comunicative, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / “Concorso Allumiere”, neo-dirigente del Comune condannato dalla Corte dei Conti - Periferiacapit1 : Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili. - INGENIOnews : Rigenerazione di Corso Vittorio Emanuele II di #Mazzarino (CL): al via il #concorso di #progettazione Al via il… - angheluruju11 : RT @romatoday: Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili - lillidamicis : Proposta di Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale CISL FP La Segreteria Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto,… -