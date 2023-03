Concorso Comune di Brebbia: Bando per 1 Assistente Sociale (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Comune di Brebbia ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Assistente Sociale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali. Comune di Brebbia: Concorso per 1 Assistente Sociale L’Assistente Sociale é una Figura fondamentale dell’organico del Comune, si occupa della fascia dei cittadini più fragili, e ha competenze in diversi settori, come istruzione, sport, politiche di inclusione, e famiglia. Il Bando richiede laurea magistrale in materie sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore di ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.diper 1L’é una Figura fondamentale dell’organico del, si occupa della fascia dei cittadini più fragili, e ha competenze in diversi settori, come istruzione, sport, politiche di inclusione, e famiglia. Ilrichiede laurea magistrale in materie sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore di ...

