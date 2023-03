Concorso Comune di Bordighera: per 1 Operaio Muratore (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Comune di Bordighera ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Operaio Muratore Altamente Specializzato, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Si presenta un’ottima occasione presso il Comune di Bordighera per 1 Operaio Muratore altamente specializzato, invia la Domanda adesso, il Bando non richiede titolo di studio particolare ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, e al lavoro di squadra, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, atteggiamento positivo e collaborativo, nessuna pendenza penale. Bando di Concorso E' indetto ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiha indetto un Bando diper la ricerca di 1Altamente Specializzato, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Si presenta un’ottima occasione presso ildiper 1altamente specializzato, invia la Domanda adesso, il Bando non richiede titolo di studio particolare ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, e al lavoro di squadra, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, atteggiamento positivo e collaborativo, nessuna pendenza penale. Bando diE' indetto ...

