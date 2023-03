Concorso AUSL di Ferrara: Bando per 1 Dirigente Cardiologo (Di venerdì 24 marzo 2023) L’AUSL di Ferrara (Azienda Unità Sanitaria Locale) ha indetto un Bando di Concorso per l’assunzione di 1 Dirigente Medico, in disciplina di Cardiologia. Per partecipare al Bando serve laura magistrale in medicina con specializzazione in cardiologia, iscrizione all’Albo, esperienza nella mansione, conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale, buone doti organizzative, comunicative e relazionali. Il Candidato ideale é una Figura Professionale di alto livello, visita i pazienti, formula diagnosi e prescrive cure. Nel Bando Integrale sono disponibili tutte le informazioni per l’inoltro della Candidatura, e le relative prove d’esame. Bando di Concorso In attuazione alla determinazione del direttore del ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) L’di(Azienda Unità Sanitaria Locale) ha indetto undiper l’assunzione di 1Medico, in disciplina di Cardiologia. Per partecipare alserve laura magistrale in medicina con specializzazione in cardiologia, iscrizione all’Albo, esperienza nella mansione, conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale, buone doti organizzative, comunicative e relazionali. Il Candidato ideale é una Figura Professionale di alto livello, visita i pazienti, formula diagnosi e prescrive cure. NelIntegrale sono disponibili tutte le informazioni per l’inoltro della Candidatura, e le relative prove d’esame.diIn attuazione alla determinazione del direttore del ...

