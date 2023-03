"Con Rita Dalla Chiesa...". Al Bano, il "missile" di Striscia: una voce imbarazzante (Di venerdì 24 marzo 2023) Al Bano al centro del gossip. A lanciare la voce indiscreta è Striscia la Notizia che ha rispolverato un breve video di Domenica In di qualche giorno fa. Nella clip si vede Al Bano ospite di Mara Venier mentre parla dei suoi affari di cuore. Ma all'improvviso la "Zia Mara" lo ferma e dice una frase che lascia il pubblico interdetto: "Guarda non posso dirlo ma tu in un periodo frequentavi una mia amica...". Piccolo momento di gelo. Poi accade l'impensabilie, la Venier si alza, va verso Al Bano e ribadisce a bassa voce : "Si tratta di Rita...". Al Bano finge di non ricordare ma la bomba ormai è esplosa. E così Striscia avanza alcune ipotesi su questa fiamma del passato del cantante: "Si tratta forse di Rita Pavone? I ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Alal centro del gossip. A lanciare laindiscreta èla Notizia che ha rispolverato un breve video di Domenica In di qualche giorno fa. Nella clip si vede Alospite di Mara Venier mentre parla dei suoi affari di cuore. Ma all'improvviso la "Zia Mara" lo ferma e dice una frase che lascia il pubblico interdetto: "Guarda non posso dirlo ma tu in un periodo frequentavi una mia amica...". Piccolo momento di gelo. Poi accade l'impensabilie, la Venier si alza, va verso Ale ribadisce a bassa: "Si tratta di...". Alfinge di non ricordare ma la bomba ormai è esplosa. E cosìavanza alcune ipotesi su questa fiamma del passato del cantante: "Si tratta forse diPavone? I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gsfeueo1 : RT @sstepbystepp: IG TI DEVI CAGARE SOTTO PROPRIO QUANDO DOVEVA ENTRARE RITA IN DIRETTA CON NIVI C’ERA IL BUG DOVE NON SI SENTIVA PIÙ NULLA… - rita_ciciulla : RT @ozakiyuko2: Cosa aspettate ad arrestare un criminale come @AlbertBourla avendo fatto un genocidio di gente nel mondo con un Vaccino f… - Anna26447974 : @Rita_Pavone_ Pienamente d'accordo con te Rita perché fargli pubblicità credo di sapere anche io chi siano ma neanc… - Il_Libro : La neve di primavera. Un anno con Giacomina di Maria -