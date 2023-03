“Con lei è tornato tutto come prima”. Daniele Dal Moro, l’annuncio inaspettato dopo il GF Vip (Di venerdì 24 marzo 2023) Daniele Dal Moro fa pace con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fin dalla sua uscita dalla Casa il modello e imprenditore veneto ha fatto parecchio parlare di sé per i suoi interventi sui social. Innanzitutto Daniele ha mostrato di non aver preso per niente bene la squalifica subita nel reality. Infatti Alfonso Signorini ha spiegato che la ragione è stato il comportamento aggressivo nei confronti di Oriana la quale però ha tentato di difendere lo stesso vip. Il conduttore, rivolgendosi ad Oriana, ha affermato: “Lui si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto: ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’”. Parole che non sono piaciute per niente a Daniele Dal Moro il quale ha sparato a zero contro Signorini e GF Vip sui social: “La mia voglia di sfondare quella ca*** di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023)Dalfa pace con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fin dalla sua uscita dalla Casa il modello e imprenditore veneto ha fatto parecchio parlare di sé per i suoi interventi sui social. Innanziha mostrato di non aver preso per niente bene la squalifica subita nel reality. Infatti Alfonso Signorini ha spiegato che la ragione è stato il comportamento aggressivo nei confronti di Oriana la quale però ha tentato di difendere lo stesso vip. Il conduttore, rivolgendosi ad Oriana, ha affermato: “Lui si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto: ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’”. Parole che non sono piaciute per niente aDalil quale ha sparato a zero contro Signorini e GF Vip sui social: “La mia voglia di sfondare quella ca*** di ...

